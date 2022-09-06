Как обустроить пешеходный маршрут покажут в екатеринбургском Саду Нурова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В первый день октября в Саду Нурова интересная, равно как и полезная программа. Здесь пройдёт однодневный интенсив по рукотворному обустройству пешеходных маршрутов.Некогда заброшенное место возле Царского моста на берегу Исети было облагорожено силами самих горожан. Теперь здесь цветёт сад, разбиты клумбы и стоит эстрада, на которой проходят уличные концерты. На новом этапе развития Сада общественное движение «Парки и скверы Екатеринбурга» в этом году начали приводить в порядок сам берег реки, заросший кустарниками и деревьями. Появилась необходимость устроить тропу через густой прибрежный «лес». Её-то и будут обустраивать в начале октября.К этому процессу приглашают присоединиться всех желающих. Для этого нужно лишь прислать заявку с коротким текстом, объясняющим, по какой причине вы хотите первый день октября и несколько последующих дней провести в Саду Нурова. Участников поучит формировать пешеходные маршруты большой специалист в этом деле Евгений Скворцов, представитель движения «Хранители троп». Под его руководством на берегу Сада Нурова появится подпорная стенка. Одновременно с работами по её возведению и прокладыванию дорожки, «хранитель троп» будет делиться секретами и тонкостями этой неординарной деятельности.