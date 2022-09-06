Как обустроить пешеходный маршрут покажут в екатеринбургском Саду Нурова

19.40 Вторник, 13 сентября 2022
Общество
Фото: ВК-группа Сад Нурова / vk.com/sadnurova
В первый день октября в Саду Нурова интересная, равно как и полезная программа. Здесь пройдёт однодневный интенсив по рукотворному обустройству пешеходных маршрутов.

Некогда заброшенное место возле Царского моста на берегу Исети было облагорожено силами самих горожан. Теперь здесь цветёт сад, разбиты клумбы и стоит эстрада, на которой проходят уличные концерты. На новом этапе развития Сада общественное движение «Парки и скверы Екатеринбурга» в этом году начали приводить в порядок сам берег реки, заросший кустарниками и деревьями. Появилась необходимость устроить тропу через густой прибрежный «лес». Её-то и будут обустраивать в начале октября.

К этому процессу приглашают присоединиться всех желающих. Для этого нужно лишь прислать заявку с коротким текстом, объясняющим, по какой причине вы хотите первый день октября и несколько последующих дней провести в Саду Нурова. Участников поучит формировать пешеходные маршруты большой специалист в этом деле Евгений Скворцов, представитель движения «Хранители троп». Под его руководством на берегу Сада Нурова появится подпорная стенка. Одновременно с работами по её возведению и прокладыванию дорожки, «хранитель троп» будет делиться секретами и тонкостями этой неординарной деятельности.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:40 Как обустроить пешеходный маршрут покажут в екатеринбургском Саду Нурова
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17:27 В уральской столице прошёл пикет против застройки леса на Широкой Речке
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