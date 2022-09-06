Екатеринбургский приют «Клякса» ищет хозяев для голубоглазой красавицы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В екатеринбургском приюте для травмированных бездомных животных «Клякса» ждёт постоянного дома голубоглазая кошка. У молоденькой красавицы компрессионный перелом позвоночника и многочисленные переломы хвоста. Но она прошла лечебный курс и постепенно восстанавливается.Компрессионный перелом — травма серьёзная, но не редки случаи, когда со временем у кошек даже последствий видимых не остаётся. Нужны лишь заботливые руки, уютные, тёплый дом и полноценное питание. В «Кляксе» надеются, что «поломанной» кошечке удастся всё это найти. Голубоглазая красотка уже сейчас с аппетитом ест, бодро ходит и нужды справляет в туалет, а не куда попало.Гораздо сложнее ситуация с котом, которого назвали Павлом. У него очень тяжёлые травмы, один глаз отсутствует. В таком состоянии животному даже полноценную диагностику провести не удаётся. В ветклинике доктора Тибенькова кота сразу же отправили в реанимацию — для начала необходимо добиться стабильного его состояния и только после этого переходить к диагностике и лечению.Предложить новый дом кошечке с глазами цвета неба можно по телефону 89126025666. К этому же номеру привязана карта «Сбербанка», на которую можно перечислить деньги на лечение кота Павла.