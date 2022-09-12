«Фестиваль волшебных фонарей» осветит аллеи парка имени Маяковского в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского продолжает завлекать екатеринбуржцев и гостей уральской столицы интересными мероприятиями. Так, в конце этой неделе, 15-го сентября здесь стартанёт фестиваль (она же — выставка) световых инсталляций.В этот день посетители парка впервые увидят 24 экспоната уличной выставки. Они созданы с использованием ткани и светодиодных ламп, и все посвящены известным сказкам. Тут есть и карета Золушки, в которой легко разглядеть тыкву, и три медведя, и голова пушкинского великана. Организатор «Фестиваля волшебных фонарей», компания «Eventation», сообщает, что на изготовление всей этой светящейся красоты понадобились сотни метров атласа и несчётное количество светодиодов. Каждый из представленных «волшебных фонарей» не только светится, но и звучит своей уникальной мелодией.По понятным причинам, выставку «Фестиваль волшебных фонарей» имеет смысл посещать по вечерам. Планируется, что открыта она будет несколько месяцев, до конца ноября.