В Екатеринбурге к 300-летию города обещают восстановить «исторический» въезд
Общество
Фото: Фёдор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге к 300-летию города обещают восстановить «исторический» въезд в уральскую столицу. Для этого на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской в 2023 году планируют установить два гранитных обелиска бывшей Московской заставы.
«Первоначально завод-крепость Екатеринбург имел защитную стену с двумя главными воротами: Западными и Восточными. По оценкам историков, западные ворота появились в 1824 году к приезду императора Александра I», – рассказали в администрации города.
Таким образом обозначалась таможенная и физическая граница Екатеринбургского завода.
Западные ворота были демонтированы в 1930-е года для строительства трамвайной линии, теперь их хотят восстановить. Однако для того, чтобы обелиски логично вписались в современный городской ландшафт, их планируют сделать в уменьшенном масштабе по сравнению с историческим аналогом.
«Первоначально завод-крепость Екатеринбург имел защитную стену с двумя главными воротами: Западными и Восточными. По оценкам историков, западные ворота появились в 1824 году к приезду императора Александра I», – рассказали в администрации города.
Таким образом обозначалась таможенная и физическая граница Екатеринбургского завода.
Западные ворота были демонтированы в 1930-е года для строительства трамвайной линии, теперь их хотят восстановить. Однако для того, чтобы обелиски логично вписались в современный городской ландшафт, их планируют сделать в уменьшенном масштабе по сравнению с историческим аналогом.
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