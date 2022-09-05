Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге к 300-летию города обещают восстановить «исторический» въезд в уральскую столицу. Для этого на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской в 2023 году планируют установить два гранитных обелиска бывшей Московской заставы.«Первоначально завод-крепость Екатеринбург имел защитную стену с двумя главными воротами: Западными и Восточными. По оценкам историков, западные ворота появились в 1824 году к приезду императора Александра I», – рассказали в администрации города.Таким образом обозначалась таможенная и физическая граница Екатеринбургского завода.Западные ворота были демонтированы в 1930-е года для строительства трамвайной линии, теперь их хотят восстановить. Однако для того, чтобы обелиски логично вписались в современный городской ландшафт, их планируют сделать в уменьшенном масштабе по сравнению с историческим аналогом.