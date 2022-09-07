Зараженные сливы привезли в Свердловскую область из Кабардино-Балкарии
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости (архивное фото)
В партии прибывших в Свердловскую область слив была обнаружена калифорнийская щитовка. Это вредное карантинное насекомое нашли на плодах, поступивших из Кабардино-Балкарии (две партии слив по 19 тонн), сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Об этом сообщили в ведомстве 12 сентября.
Указанный вредитель имеет ограниченное распространение на территории России. Калифорнийская щитовка называется в честь штата США, однако ведет свое происхождение с российского Дальнего Востока, из северо-восточного Китая и с севера Корейского полуострова.
Это насекомое обитает в лесах, садах, распространено в декоративных насаждениях. Атакует фруктовые деревья, а также липу, березу, иву, тополь, около 270 видов из 84 семейств. У пораженных деревьев трескается и отмирает кора, слишком быстро опадают листья, снижается урожайность. В итоге дерево может полностью засохнуть.
Так как зараженные сливы в качестве вида продукции несут низкий фитосанитарный риск.
Указанный вредитель имеет ограниченное распространение на территории России. Калифорнийская щитовка называется в честь штата США, однако ведет свое происхождение с российского Дальнего Востока, из северо-восточного Китая и с севера Корейского полуострова.
Это насекомое обитает в лесах, садах, распространено в декоративных насаждениях. Атакует фруктовые деревья, а также липу, березу, иву, тополь, около 270 видов из 84 семейств. У пораженных деревьев трескается и отмирает кора, слишком быстро опадают листья, снижается урожайность. В итоге дерево может полностью засохнуть.
Так как зараженные сливы в качестве вида продукции несут низкий фитосанитарный риск.
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