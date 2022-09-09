В Екатеринбурге отремонтировали Детскую художественную школу №3
Общество
Фото: Денис Каракулов
В Екатеринбурге состоялось открытие обновлённой Детской художественной школы №3 имени А.И. Корзухина, расположенной в здании XIX века. Ремонт такой школы обошёлся городу в 25 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы по обновлению соцучреждения выполнены в рамках национального проекта «Культура». Так в школе смонтировали современные системы электро-, водо- и теплоснабжения, отремонтировали кровлю и фасад здания, а также там появился пандус и пристрой к входной группе для маломобильных категорий граждан.
Также утверждается, что была усилена безопасность. В школе установили систему наблюдения и элементы освещения по периметру здания.
«В ближайшие дни обновленное здание примет 500 юных художников от 5 до 17 лет. Для комфортных условий каждый кабинет был оснащен кондиционером, вентиляцией, новой мебелью и интерактивным компьютерным оборудованием», – рассказали в администрации Екатеринбурга.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы по обновлению соцучреждения выполнены в рамках национального проекта «Культура». Так в школе смонтировали современные системы электро-, водо- и теплоснабжения, отремонтировали кровлю и фасад здания, а также там появился пандус и пристрой к входной группе для маломобильных категорий граждан.
Также утверждается, что была усилена безопасность. В школе установили систему наблюдения и элементы освещения по периметру здания.
«В ближайшие дни обновленное здание примет 500 юных художников от 5 до 17 лет. Для комфортных условий каждый кабинет был оснащен кондиционером, вентиляцией, новой мебелью и интерактивным компьютерным оборудованием», – рассказали в администрации Екатеринбурга.
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