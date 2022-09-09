В Екатеринбурге отремонтировали Детскую художественную школу №3

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге состоялось открытие обновлённой Детской художественной школы №3 имени А.И. Корзухина, расположенной в здании XIX века. Ремонт такой школы обошёлся городу в 25 миллионов рублей.Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы по обновлению соцучреждения выполнены в рамках национального проекта «Культура». Так в школе смонтировали современные системы электро-, водо- и теплоснабжения, отремонтировали кровлю и фасад здания, а также там появился пандус и пристрой к входной группе для маломобильных категорий граждан.Также утверждается, что была усилена безопасность. В школе установили систему наблюдения и элементы освещения по периметру здания.«В ближайшие дни обновленное здание примет 500 юных художников от 5 до 17 лет. Для комфортных условий каждый кабинет был оснащен кондиционером, вентиляцией, новой мебелью и интерактивным компьютерным оборудованием», – рассказали в администрации Екатеринбурга.