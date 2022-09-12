Гордуму Нижнего Тагила полностью заняли кандидаты от «Единой России»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По предварительным результатам, все места в городской думе Нижнего Тагила достались кандидатам от одной партии – «Единая Россия». Такие данные были опубликованы на сайте регионального Избиркома.По состоянию на утро 12 сентября, по всем 25 одномандатным округам в Нижнетагильскую думу прошли «единороссы». Всего в голосовании участвовало 63 917 жителей Нижнего Тагила. Это 24,02% от общего числа людей, зарегистрированных в избирательных округах.Из седьмого созыва думы на второй срок прошли восемь кандидатов: Гаджи Абдулов, Дмитрий Скоропупов, Вадим Раудштейн, Владимир Антонов, Галина Масликова, Никита Беркутов, Денис Корякин и Константин Шведов.Всего в Нижнетагильскую думу в 2022 году выдвигались 25 кандидатов от «Единой России», 13 от КПРФ, 22 от ЛДПР, 19 от «Новых людей», 9 от «Справедливой России», также баллотировались 16 самовыдвиженцев.