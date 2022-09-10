В Свердловской области ищут 38-летнего мужчину, пропавшего 25 августа
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в Туринском районе ищут 38-летнего Станислава Лазукова. С 25 августа 2022 года его местонахождение остаётся неизвестным.
Мужчина ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами, сообщает приметы поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области. Одежда, в которой мог быть пропавший, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
Мужчина ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами, сообщает приметы поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области. Одежда, в которой мог быть пропавший, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
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