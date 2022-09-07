Уральская столица вошла в тройку самых зелёных городов-миллионников
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Специалисты Роскосмоса составили рейтинг уровня озеленения мегаполисов, в котором Екатеринбург занял второе место среди самых зелёных городов-миллионников России.
Процент озеленения в уральской столице составил 31%. Первое место специалисты Роскосмоса отдали Перми, лидировавшей с результатом 25%. Третье место забрала Уфа – у неё 30,90 %. А самая низкая степень озеленения оказалась в Краснодаре — 8,10%.
Данные для оценки получены посредством спутников «Канопус-В».
Скрин с сайта: geonovosti.terratech.ru
Процент озеленения в уральской столице составил 31%. Первое место специалисты Роскосмоса отдали Перми, лидировавшей с результатом 25%. Третье место забрала Уфа – у неё 30,90 %. А самая низкая степень озеленения оказалась в Краснодаре — 8,10%.
Данные для оценки получены посредством спутников «Канопус-В».
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