В Академическом районе Екатеринбурга образовалась глухая пробка
Общество
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Сегодня утром, 12 сентября, Академический район Екатеринбурга встал в глухую пробку. Движение по улице Академика Сахарова оказалось серьезно затруднено.
Горожане предполагают, что затор мог образоваться из-за изменения схемы движения на перекрестке с Амундсена.
«На перекрёстке Сахарова и Амундсена изменили знаки, сделали два ряда налево и один ряд прямо, хотя раньше было один ряд налево и 2 ряда прямо», – рассказал ИА «Уральский меридиан» местный житель.
По словам екатеринбуржца, ранее на этом участке в утреннее время автомобилистам не приходилось стоять в пробке.
Горожане предполагают, что затор мог образоваться из-за изменения схемы движения на перекрестке с Амундсена.
«На перекрёстке Сахарова и Амундсена изменили знаки, сделали два ряда налево и один ряд прямо, хотя раньше было один ряд налево и 2 ряда прямо», – рассказал ИА «Уральский меридиан» местный житель.
По словам екатеринбуржца, ранее на этом участке в утреннее время автомобилистам не приходилось стоять в пробке.
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