В Академическом районе Екатеринбурга образовалась глухая пробка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, 12 сентября, Академический район Екатеринбурга встал в глухую пробку. Движение по улице Академика Сахарова оказалось серьезно затруднено.Горожане предполагают, что затор мог образоваться из-за изменения схемы движения на перекрестке с Амундсена.«На перекрёстке Сахарова и Амундсена изменили знаки, сделали два ряда налево и один ряд прямо, хотя раньше было один ряд налево и 2 ряда прямо», – рассказал ИА «Уральский меридиан» местный житель.По словам екатеринбуржца, ранее на этом участке в утреннее время автомобилистам не приходилось стоять в пробке.