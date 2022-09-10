В Екатеринбурге ищут 28-летнюю девушку, пропавшую 6 сентября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В уральской столице ищут 28-летнюю Викторию Бондаренко. С 6 сентября 2022 года её местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Девушка ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и зелёными глазами. В день пропажи была одета в тёмно-синюю джинсовую ветровку, чёрное-белую футболку, тёмно-синие джинсы и чёрные кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей екатеринбурженки, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Девушка ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и зелёными глазами. В день пропажи была одета в тёмно-синюю джинсовую ветровку, чёрное-белую футболку, тёмно-синие джинсы и чёрные кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей екатеринбурженки, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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