На 12 часов задержали летевший из Омска в Екатеринбург самолёт
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Самолёт авиакомпании «Red Wings», который должен был лететь из Омска в Екатеринбург, задержали на 12 часов. Судно, на котором должны были лететь пассажиры, не прибыло в омский аэропорт.
Как пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на аэропорт Омска, самолёт был задержан в аэропорту «Минеральные воды» по технической причине. Во время проверки выяснилось, что самолёт был неисправен.
По данным электронного табло, вылет в Екатеринбург был запланирован в 07.40, однако вылететь самолёт смог только в 19.40.
Как пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на аэропорт Омска, самолёт был задержан в аэропорту «Минеральные воды» по технической причине. Во время проверки выяснилось, что самолёт был неисправен.
По данным электронного табло, вылет в Екатеринбург был запланирован в 07.40, однако вылететь самолёт смог только в 19.40.
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