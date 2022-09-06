На 12 часов задержали летевший из Омска в Екатеринбург самолёт

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Самолёт авиакомпании «Red Wings», который должен был лететь из Омска в Екатеринбург, задержали на 12 часов. Судно, на котором должны были лететь пассажиры, не прибыло в омский аэропорт.Как пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на аэропорт Омска, самолёт был задержан в аэропорту «Минеральные воды» по технической причине. Во время проверки выяснилось, что самолёт был неисправен.По данным электронного табло, вылет в Екатеринбург был запланирован в 07.40, однако вылететь самолёт смог только в 19.40.