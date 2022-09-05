На свердловских дорогах ищут пропавшего 61-летнего мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 61-летний Юрия Наумова, пропавшего 4 сентября. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Пожилой мужчина ростом 180 сантиметров, среднего телосложения, с голубыми глазами и седыми волосами. На момент пропажи был одет в трико синего цвета и рубашку в клетку серо-зелёного цвета.Волонтёры призывают водителей, передвигающихся по маршрутам «посёлок Восточный — Верхотурье», «Екатеринбург — Серов», «посёлок Восточный — Сосьва — Серов» обращать внимание на обочину. Предполагается, что пропавший пожилой человек мог идти вдоль одной из этих дорог.«Также просим просмотреть записи видеорегистратора при их наличии», – говорится в сообщении поискового отряда.Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по телефону 8 900 044-02-20 или по номеру 112.