На свердловских дорогах ищут пропавшего 61-летнего мужчину
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Свердловской области ищут 61-летний Юрия Наумова, пропавшего 4 сентября. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Пожилой мужчина ростом 180 сантиметров, среднего телосложения, с голубыми глазами и седыми волосами. На момент пропажи был одет в трико синего цвета и рубашку в клетку серо-зелёного цвета.
Волонтёры призывают водителей, передвигающихся по маршрутам «посёлок Восточный — Верхотурье», «Екатеринбург — Серов», «посёлок Восточный — Сосьва — Серов» обращать внимание на обочину. Предполагается, что пропавший пожилой человек мог идти вдоль одной из этих дорог.
«Также просим просмотреть записи видеорегистратора при их наличии», – говорится в сообщении поискового отряда.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по телефону 8 900 044-02-20 или по номеру 112.
Пожилой мужчина ростом 180 сантиметров, среднего телосложения, с голубыми глазами и седыми волосами. На момент пропажи был одет в трико синего цвета и рубашку в клетку серо-зелёного цвета.
Волонтёры призывают водителей, передвигающихся по маршрутам «посёлок Восточный — Верхотурье», «Екатеринбург — Серов», «посёлок Восточный — Сосьва — Серов» обращать внимание на обочину. Предполагается, что пропавший пожилой человек мог идти вдоль одной из этих дорог.
«Также просим просмотреть записи видеорегистратора при их наличии», – говорится в сообщении поискового отряда.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по телефону 8 900 044-02-20 или по номеру 112.
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