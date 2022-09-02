В Екатеринбурге волонтёры спасли застрявшую под ванной собаку
Общество
Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com
В начале сентября, 2 числа, в одном из екатеринбургских домов во время грозы крупная собака испугалась громка и втиснулась под ванну, откуда её не смогли вытащить хозяева даже совместными усилиями. Тогда они обратились к волонтёрам «ЗооСпас».
Как накануне рассказал Евгений Зенков в группе сообщества добровольных спасателей, решение проблемы оказалось довольно простым.
«Расколупав ломиком цемент и действуя ломиком как рычагом, я приподнял ванну на несколько сантиметров и хозяин с нескольких попыток вытянул оттуда многострадальную собаку», — написал волонтёр.
Как накануне рассказал Евгений Зенков в группе сообщества добровольных спасателей, решение проблемы оказалось довольно простым.
«Расколупав ломиком цемент и действуя ломиком как рычагом, я приподнял ванну на несколько сантиметров и хозяин с нескольких попыток вытянул оттуда многострадальную собаку», — написал волонтёр.
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