В Екатеринбурге волонтёры спасли застрявшую под ванной собаку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В начале сентября, 2 числа, в одном из екатеринбургских домов во время грозы крупная собака испугалась громка и втиснулась под ванну, откуда её не смогли вытащить хозяева даже совместными усилиями. Тогда они обратились к волонтёрам «ЗооСпас».Как накануне рассказал Евгений Зенков в группе сообщества добровольных спасателей, решение проблемы оказалось довольно простым.«Расколупав ломиком цемент и действуя ломиком как рычагом, я приподнял ванну на несколько сантиметров и хозяин с нескольких попыток вытянул оттуда многострадальную собаку», — написал волонтёр.