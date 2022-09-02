Сибирский тракт на выезде из Екатеринбурга встал в многокилометровую пробку

Скрин: Яндекс.Карт

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На выезде из Екатеринбурга многокилометровая пробка образовалась на Сибирском тракте и на его дублёре. Причиной затора стали ремонтные работы, из-за которых движение было организовано только по одной полосе в направлении Тюмени.Строители ремонтируют участок протяженностью в один километр.По данным Яндекс.Карт, сложная дорожная ситуация на дублёре Сибирского тракта сохраняется от развязки с ЕКАД до железнодорожной станции Бобровка. На самом Сибирском тракте пробка тянется с улицы Реактивной.Некоторые водители пытаются объехать участок через село Косулино, из-за чего движение затруднено и на улице Свердлова. Также небольшая пробка образовалась на улице Арамильской.