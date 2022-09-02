Сибирский тракт на выезде из Екатеринбурга встал в многокилометровую пробку
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На выезде из Екатеринбурга многокилометровая пробка образовалась на Сибирском тракте и на его дублёре. Причиной затора стали ремонтные работы, из-за которых движение было организовано только по одной полосе в направлении Тюмени.
Строители ремонтируют участок протяженностью в один километр.
По данным Яндекс.Карт, сложная дорожная ситуация на дублёре Сибирского тракта сохраняется от развязки с ЕКАД до железнодорожной станции Бобровка. На самом Сибирском тракте пробка тянется с улицы Реактивной.
Некоторые водители пытаются объехать участок через село Косулино, из-за чего движение затруднено и на улице Свердлова. Также небольшая пробка образовалась на улице Арамильской.
Строители ремонтируют участок протяженностью в один километр.
По данным Яндекс.Карт, сложная дорожная ситуация на дублёре Сибирского тракта сохраняется от развязки с ЕКАД до железнодорожной станции Бобровка. На самом Сибирском тракте пробка тянется с улицы Реактивной.
Некоторые водители пытаются объехать участок через село Косулино, из-за чего движение затруднено и на улице Свердлова. Также небольшая пробка образовалась на улице Арамильской.
Скрин: Яндекс.Карт
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