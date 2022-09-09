Семья из Екатеринбурга благодаря помощи Ройзмана отметила новоселье

15.02 Суббота, 10 сентября 2022
Общество
Фото: Канал сторонников Евгения Ройзмана / Telegram
Молодожёнам из Екатеринбурга 21-летнему Ивану и 24-летней Ангелине Евгений Ройзман помог собрать деньги на квартиру. Такое решение политик принял сам.

Как сообщается в «Канале сторонников Евгения Ройзмана» в Telegram, молодые люди пришли на приём к Ройзману ещё 5 августа. Тогда они рассказали, что любят друг друга и хотят пожениться. Они ничего не просили. Пришли просто для того, чтобы поделиться своей радостью.

Иван сирота. Воспитывался бабушкой. После того, как он поступил в колледж, она умерла и ему пришлось бросить учёбу, чтобы пойти работать. Несмотря на проблемы со здоровьем, он устроился грузчиком за 25 тысяч. Ангелина незрячая. Её пенсия составляет 19 тысяч рублей, большая часть которой уходит на лекарства.

Свадьба у них планировалась на 3 сентября, но у них не было ни квартиры, ни машины, ни каких-либо свободных денег. Тогда Евгений Ройзман объявил сбор, чтобы помочь молодой семье. Нужную сумму удалось собрать за два дня.

«Тогда мы все вместе собрали за пару дней для них – 3 400 000 руб. 3 сентября Ангелина с Иваном поженились, а в пятницу получают ключи от своей новой квартиры. Однокомнатную квартиру, в новом доме на Широкой речке они купили за – 2 950 000 руб. Заказали кухню и мебель», – передал слова политика Алексей Венедиктов*.


Напомним, что в отношении Евгений Ройзмана возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Из-за этого ему сейчас запрещены определенные действия. Например, участие в акциях, использование средств связи, а также общение с помощью писем.

*Внесён Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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