В Свердловской области ищут 76-летнюю женщину, пропавшую 8 сентября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 76-летнюю Елену Цуканову из Режа. С 8 сентября её местонахождение остаётся неизвестным. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Женщина ростом 167 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и светло-голубыми глазами. В день пропажи была одета в светло-бежевую ветровку, чёрную юбку, серебристые туфли и белый берет. С собой у нее была серая женская сумка.Отмечается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении женщины, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.