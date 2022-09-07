Русалки и другие мифические красотки станут героинями дня в Доме Метенкова
Общество
Фото: Катя Плечинта, Дом Метенкова / dommetenkova.ru
В Доме Метенкова (Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 36) с середины лета выставлены произведения фотографического искусства художницы Кати Плечинты «Дневник русалки». В связи с этим, уральских русалок решено не только показать, но и рассказать о них — в формате лекции.
Лекцию под названием «Распознать русалку: шутовки, хитки и фараонки русского фольклора» подготовила исследовательница фольклора, магистр Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ в Москве Екатерина Кузнецова. Она расскажет, какими представлялись русалки жителям русских деревень, а также поведает о том, какие ещё мифические существа, принимающие облик человеческих красавиц, обитали в лесах и полях Руси по представлениям наших предков. В основу лекции положены «подлинные» истории о встречах с русалками и демоницами. Эти «показания» селян были записаны в XIX-м веке и в наши дни.
Изначально лекция о русалках планировалась на ближайшую субботу, 10-го сентября. Но её пришлось перенести на 18-е сентября (не иначе, вмешались сами шаловливые героини лекции). А вот фотовыставку, посвящённую русалкам посмотреть можно до 6-го ноября.
Лекцию под названием «Распознать русалку: шутовки, хитки и фараонки русского фольклора» подготовила исследовательница фольклора, магистр Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ в Москве Екатерина Кузнецова. Она расскажет, какими представлялись русалки жителям русских деревень, а также поведает о том, какие ещё мифические существа, принимающие облик человеческих красавиц, обитали в лесах и полях Руси по представлениям наших предков. В основу лекции положены «подлинные» истории о встречах с русалками и демоницами. Эти «показания» селян были записаны в XIX-м веке и в наши дни.
Изначально лекция о русалках планировалась на ближайшую субботу, 10-го сентября. Но её пришлось перенести на 18-е сентября (не иначе, вмешались сами шаловливые героини лекции). А вот фотовыставку, посвящённую русалкам посмотреть можно до 6-го ноября.
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