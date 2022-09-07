В Свердловской области сохраняется обязательная вакцинация от коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохраняется обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных групп населения. Об этом на пресс-конференции заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.
Напомним, что обязательную вакцинацию для сотрудников отдельных отраслей ввели в регионе в 2021 году. Сначала поставить прививку от коронавируса обязали всех, кто работает в сфере образования, муниципальные и государственные служащие, а также работников сферы обслуживания. Затем список расширили, включив туда также студентов и пенсионеров.
«Расширения не планируется. Отмены пока тоже нет. У нас остались педагоги, образование, группы риска. Для них эти постановления действуют», – отметил Козловских.
Напомним, что обязательную вакцинацию для сотрудников отдельных отраслей ввели в регионе в 2021 году. Сначала поставить прививку от коронавируса обязали всех, кто работает в сфере образования, муниципальные и государственные служащие, а также работников сферы обслуживания. Затем список расширили, включив туда также студентов и пенсионеров.
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