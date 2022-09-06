Заложен первый камень второй очереди «Дацюк-арены» в Екатеринбурге
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
Сегодня, 9 сентября, в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закладки символического первого камня второй очереди «Дацюк-арены» на территории спортивной школы «Юность».
В пресс-службе мэрии рассказали, что вторая очередь «Дацюк-арены» появится на месте существующего здания трибун открытого стадиона. Это многофункциональный комплекс переменной этажности. Ледовая арена будет находиться на втором этаже здания. Там разместятся поле с трансформируемым хоккейным льдом и раздевалки для спортсменов.
Спортивно-административная часть предназначена для тренировок по хоккею и существующих отделений конькобежного спорта, футбола, легкой атлетики. Также в здании смогут проживать спортсмены на время соревнований и тренировок.
Раздевалки второй очереди зимой будут доступны и для горожан, которые приходят на стадион «Юность» кататься на коньках. Общая площадь второй очереди «Дацюк-арены» составит более восьми тысяч квадратных метров.
В пресс-службе мэрии рассказали, что вторая очередь «Дацюк-арены» появится на месте существующего здания трибун открытого стадиона. Это многофункциональный комплекс переменной этажности. Ледовая арена будет находиться на втором этаже здания. Там разместятся поле с трансформируемым хоккейным льдом и раздевалки для спортсменов.
Спортивно-административная часть предназначена для тренировок по хоккею и существующих отделений конькобежного спорта, футбола, легкой атлетики. Также в здании смогут проживать спортсмены на время соревнований и тренировок.
Раздевалки второй очереди зимой будут доступны и для горожан, которые приходят на стадион «Юность» кататься на коньках. Общая площадь второй очереди «Дацюк-арены» составит более восьми тысяч квадратных метров.
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