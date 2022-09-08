Холодная погода в Свердловской области задержится на выходные
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге по-прежнему будет холодно. Возможны небольшие дожди, а по ночам ожидаются заморозки до -2°С.
В субботу, 10 сентября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью 0…5°С, местами заморозки до -2°С. Днем 8…13°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 3…5°С, днем 11…13°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 11 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1…6°С, местами заморозки до -2°С. Днем 8…13°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4…6°С, днем 10…12°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 10 сентября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью 0…5°С, местами заморозки до -2°С. Днем 8…13°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 3…5°С, днем 11…13°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 11 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1…6°С, местами заморозки до -2°С. Днем 8…13°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4…6°С, днем 10…12°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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