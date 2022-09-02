Авиакомпания «Икар» запустила рейсы из Екатеринбурга в Волгоград

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Икар» начала выполнять рейсы между Екатеринбургом и Волгоградом. Об этом «Вечерним ведомости» сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.Полеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам на самолетах Embraer 190. Вылет из Екатеринбурга назначен на 23.45, прибытие – в 00.15. Обратный рейс – в 18.20, прилет в Кольцово – в 22.45.Благодаря появлению новый рейсов частота полетов из Екатеринбурга в Волгоград увеличится до четырех раз в неделю. По этому направлению еще летает авиакомпания NordStar.