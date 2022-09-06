Крайне вредоносное растение обнаружили в Красноуфимском районе

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На территории одного из населенных пунктов Красноуфимского района Свердловской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасное растение-паразит – повилику, представителя рода Cuscuta spp.Повилика была идентифицирована агрономами Свердловского референтного центра Россельхознадзора, которые провели исследование образца растения, предоставленного госинспектором областного Управления Россельхознадзора.Повилика является вредоносным карантинным сорняком, паразитирующим на покрытосеменных растениях. Паразит атакует различные растения, в том числе садовые, декоративные, сельскохозяйственные. Часто от повилики страдают картофель, сахарная свекла, овес, бахчевые, люцерна и т. д.Повилика переносит различные заболевания, ее семена очень живучи и могут прорасти после пяти лет нахождения в почве, и даже после прохождения через ЖКТ животных. Семена повилики сложно заметить, так как они маскируются под семена ценных для человека растений, работник сельского хозяйства может сам по ошибке произвести посев повилики в процессе высеивания различных полезных культур.В мире насчитывают более 250 видов повилики, из них более трех десятков можно обнаружить в средней части России, в Сибири, на Дальнем Востоке.