Крайне вредоносное растение обнаружили в Красноуфимском районе

15.49 Пятница, 9 сентября 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
На территории одного из населенных пунктов Красноуфимского района Свердловской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасное растение-паразит – повилику, представителя рода Cuscuta spp.

Повилика была идентифицирована агрономами Свердловского референтного центра Россельхознадзора, которые провели исследование образца растения, предоставленного госинспектором областного Управления Россельхознадзора.

Повилика является вредоносным карантинным сорняком, паразитирующим на покрытосеменных растениях. Паразит атакует различные растения, в том числе садовые, декоративные, сельскохозяйственные. Часто от повилики страдают картофель, сахарная свекла, овес, бахчевые, люцерна и т. д.

Повилика переносит различные заболевания, ее семена очень живучи и могут прорасти после пяти лет нахождения в почве, и даже после прохождения через ЖКТ животных. Семена повилики сложно заметить, так как они маскируются под семена ценных для человека растений, работник сельского хозяйства может сам по ошибке произвести посев повилики в процессе высеивания различных полезных культур.

В мире насчитывают более 250 видов повилики, из них более трех десятков можно обнаружить в средней части России, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора прошла проверку на компетентность
06 сентября 2022
Более 35 миллионов клещей-энтомофагов доставили в Свердловскую область
07 сентября 2022
В свердловской школе ученики обнаружили червя в супе
07 сентября 2022
Жителя Талицы задержали за хранение наркотических веществ
31 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
17:52 Холодная погода в Свердловской области задержится на выходные
17:23 В Свердловской области сохраняется обязательная вакцинация от коронавируса
16:57 Заложен первый камень второй очереди «Дацюк-арены» в Екатеринбурге
16:25 Уральский завод выплатит 100 тысяч рублей работнику за травму на рабочем месте
15:59 Авиакомпания «Икар» запустила рейсы из Екатеринбурга в Волгоград
15:49 Крайне вредоносное растение обнаружили в Красноуфимском районе
15:27 Отопление в детсадах и школах Екатеринбурга включат раньше
14:58 На дорогах Екатеринбурга в 2023 году установят более 450 «умных» светофоров
14:26 Велокурьеру в Екатеринбурге вынесли приговор за наезд на пешехода
13:50 В Свердловской области коронавирусом заболели еще 1 604 человека
13:22 Время урока в екатеринбургской школе сократили до 35 минут
12:55 В Екатеринбурге включать отопление будут в два этапа
12:24 Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области упразднили
11:58 Движение транспорта закроют на участке трассы Екатеринбург – Курган
11:29 Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей на дорогах Екатеринбурга
10:53 В Екатеринбурге осудили рецидивиста за нападение с ножом на своего сына
10:26 Из Екатеринбурга в Красноуфимск запустят «Ласточку»
09:54 Пропавшего подростка ищут в Екатеринбурге уже две недели
09:27 В Екатеринбурге ищут подозреваемого в убийстве мужчины
21:09 Из спецприёмника вышел объявлявший голодовку сторонник Евгения Ройзмана
20:38 С пикетом в защиту краснокнижных растений вышла екатеринбурженка в центр города
20:08 Свердловская киностудия ищет бандитов и «Машу Распутину»
19:47 Двухэтажный частный дом сгорел сегодня утром в Екатеринбурге
19:08 В Москве рассмотрят иск екатеринбургского журналиста к пропагандисту Соловьёву
18:34 По улицам Екатеринбурга прошествовал Петрушка Великий в странном сопровождении
17:53 ФК «Урал» заключил контракт с футболистом сборной Гвинеи
Все новости Свердловской области
18:26 В Краснодаре суд арестовал на пять суток наблюдателя на выборах, адвокат рассказал подробности
16:52 Юрия Хованского исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга
15:48 Басманный суд Москвы продлил арест Илье Яшину* до 12 ноября
15:29 СМИ: ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян
15:03 Глава Приморья просит ввести в регионе режим ЧС федерального уровня из-за тайфуна
14:22 В ФСБ заявили о предотвращении теракта на военном объекте в Ленинградской области
14:04 Суд отказался выпускать из СИЗО «скопинского маньяка» Мохова
13:18 В Наро-Фоминске СК выясняет причину отравления семьи из четырех человек
12:25 Суд в Горно-Алтайске продлил арест учредителя газеты «Листок» ещё на месяц
11:26 В Казани проходит обыск у координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Дмитрия Первухина
11:06 В Уфе полицейские наркоконтроля задержаны за получение крупной взятки
10:23 КНДР официально провозгласила себя ядерной державой и назвала условия для применения такого оружия
09:49 Британская королевская семья открыла онлайн-книгу соболезнований в связи с кончиной королевы Елизаветы II
11:07 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 16 сентября
10:37 Мэр Белгорода: энергетики устраняют последствия аварии на подстанции «Южная»
10:15 В Приморье краевой суд отменил постановление о принудительном лечении шамана Габышева
09:59 Число жертв землетрясения в КНР возросло до 82 человек
18:00 Зоолог рассказал о состоянии пострадавшего белого медведя, которого доставили из Диксона в Москву
17:15 МЧС: в Приморье из-за обильных осадков эвакуировано более 100 человек
16:37 В России запустили телеграм-бот, который автоматически расставляет маркировки «иноагентов»
15:30 Директор турфирмы, организовавшей восхождение на Ключевской вулкан, арестован на два месяца
14:42 Путин на ВЭФ высказался о приговоре Ивану Сафронову, получившему 22 года колонии
13:40 Собянин: в Москве всех детей с диабетом обеспечат бесплатными системами непрерывного мониторинга глюкозы
12:29 Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ. Главные тезисы
11:15 Глава «Автоваза» заявил, что компания «никогда» не возобновит производство Lada X-Ray
10:41 Генпрокуратура: большинство проверок бизнеса должны быть отменены навсегда
Все новости России и мира
18:04 В Перми обсудили на круглом столе муниципальные программы по экономическому развитию и охране природы
17:52 Холодная погода в Свердловской области задержится на выходные
17:23 В Свердловской области сохраняется обязательная вакцинация от коронавируса
16:57 Заложен первый камень второй очереди «Дацюк-арены» в Екатеринбурге
16:25 Уральский завод выплатит 100 тысяч рублей работнику за травму на рабочем месте
15:59 Авиакомпания «Икар» запустила рейсы из Екатеринбурга в Волгоград
15:49 Крайне вредоносное растение обнаружили в Красноуфимском районе
15:27 Отопление в детсадах и школах Екатеринбурга включат раньше
14:58 На дорогах Екатеринбурга в 2023 году установят более 450 «умных» светофоров
14:26 Велокурьеру в Екатеринбурге вынесли приговор за наезд на пешехода
13:50 В Свердловской области коронавирусом заболели еще 1 604 человека
13:48 Депутаты Пермской гордумы продолжают обсуждение муниципальных программ
13:22 Время урока в екатеринбургской школе сократили до 35 минут
12:56 «Травиата» возвращается на пермскую сцену
12:55 В Екатеринбурге включать отопление будут в два этапа
12:51 Ученые Пермского Политеха создали безопасный строительный материал из древесных отходов
12:24 Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области упразднили
11:58 Движение транспорта закроют на участке трассы Екатеринбург – Курган
11:58 В «Горьковке» открылась выставка «Картины старых мастеров в копиях студентов»
11:29 Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей на дорогах Екатеринбурга
10:53 В Екатеринбурге осудили рецидивиста за нападение с ножом на своего сына
10:26 Из Екатеринбурга в Красноуфимск запустят «Ласточку»
10:14 В Прикамье должник выплатил более 250 тысяч рублей сыновьям, чтобы избежать лишения свободы
09:54 Пропавшего подростка ищут в Екатеринбурге уже две недели
09:27 В Екатеринбурге ищут подозреваемого в убийстве мужчины
21:09 Из спецприёмника вышел объявлявший голодовку сторонник Евгения Ройзмана
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK