На дорогах Екатеринбурга в 2023 году установят более 450 «умных» светофоров
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На дорогах Екатеринбурга в следующем году планируют установить более 450 светофоров, оснащенных «умным оборудованием».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» новые светофоры установят вместо старых на 27 участках, а именно на улицах:
- Старых Большевиков (перекрестки с Баумана, Энтузиастов, Красных Командиров, Войкова, проспектом Космонавтов/улицей Ильича);
- Фрезеровщиков (на пешеходном переходе у дома № 38);
- Машинной (перекрестки с Фурманова, Щорса и Циолковского);
- 8 Марта (на пересечениях с Фурманова, Фрунзе, Отто Шмидта и Щорса);
- Патриса Лумумбы (перекрестки с Ферганской и Санаторной);
- Шейнкмана (на пересечении с Радищева);
- Розы Люксембург (перекресток с Декабристов);
- Евгения Савкова (перекресток с Ручейной и Суходольской);
- Восточной (перекрестки с Первомайской и проспектом Ленина);
- Белинского (на пересечении с Тверитина);
- Фурманова (перекрестки с Степана Разина и Чайковского);
- Шаумяна (перекрестки с Белореченской и Серафимы Дерябиной);
- Технической (на пересечениях с Маневровой и Расточной).
Всего планируется установить 273 транспортных и 182 пешеходных светофора, в том числе 177 устройств, оборудованных белолунной секцией.
Ожидается, что в результате внедрения интеллектуальных транспортных систем каждый светофор оборудуют приборами учета электроэнергии, дорожными контроллерами и модемами для автоматического переключения сигналов. Также на 33 участках разместят видеокамеры для фиксирования и подсчета транспортного потока.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» новые светофоры установят вместо старых на 27 участках, а именно на улицах:
- Старых Большевиков (перекрестки с Баумана, Энтузиастов, Красных Командиров, Войкова, проспектом Космонавтов/улицей Ильича);
- Фрезеровщиков (на пешеходном переходе у дома № 38);
- Машинной (перекрестки с Фурманова, Щорса и Циолковского);
- 8 Марта (на пересечениях с Фурманова, Фрунзе, Отто Шмидта и Щорса);
- Патриса Лумумбы (перекрестки с Ферганской и Санаторной);
- Шейнкмана (на пересечении с Радищева);
- Розы Люксембург (перекресток с Декабристов);
- Евгения Савкова (перекресток с Ручейной и Суходольской);
- Восточной (перекрестки с Первомайской и проспектом Ленина);
- Белинского (на пересечении с Тверитина);
- Фурманова (перекрестки с Степана Разина и Чайковского);
- Шаумяна (перекрестки с Белореченской и Серафимы Дерябиной);
- Технической (на пересечениях с Маневровой и Расточной).
Всего планируется установить 273 транспортных и 182 пешеходных светофора, в том числе 177 устройств, оборудованных белолунной секцией.
Ожидается, что в результате внедрения интеллектуальных транспортных систем каждый светофор оборудуют приборами учета электроэнергии, дорожными контроллерами и модемами для автоматического переключения сигналов. Также на 33 участках разместят видеокамеры для фиксирования и подсчета транспортного потока.
– За счет установленных камер вся информация будет собираться в электронном виде, что позволит нам оперативнее вносить корректировки в режим работы светофорных объектов, – заявил директор МБУ «Центр организации движения» Данил Меркулов.
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