На дорогах Екатеринбурга в 2023 году установят более 450 «умных» светофоров

– За счет установленных камер вся информация будет собираться в электронном виде, что позволит нам оперативнее вносить корректировки в режим работы светофорных объектов, – заявил директор МБУ «Центр организации движения» Данил Меркулов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На дорогах Екатеринбурга в следующем году планируют установить более 450 светофоров, оснащенных «умным оборудованием».Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» новые светофоры установят вместо старых на 27 участках, а именно на улицах:- Старых Большевиков (перекрестки с Баумана, Энтузиастов, Красных Командиров, Войкова, проспектом Космонавтов/улицей Ильича);- Фрезеровщиков (на пешеходном переходе у дома № 38);- Машинной (перекрестки с Фурманова, Щорса и Циолковского);- 8 Марта (на пересечениях с Фурманова, Фрунзе, Отто Шмидта и Щорса);- Патриса Лумумбы (перекрестки с Ферганской и Санаторной);- Шейнкмана (на пересечении с Радищева);- Розы Люксембург (перекресток с Декабристов);- Евгения Савкова (перекресток с Ручейной и Суходольской);- Восточной (перекрестки с Первомайской и проспектом Ленина);- Белинского (на пересечении с Тверитина);- Фурманова (перекрестки с Степана Разина и Чайковского);- Шаумяна (перекрестки с Белореченской и Серафимы Дерябиной);- Технической (на пересечениях с Маневровой и Расточной).Всего планируется установить 273 транспортных и 182 пешеходных светофора, в том числе 177 устройств, оборудованных белолунной секцией.Ожидается, что в результате внедрения интеллектуальных транспортных систем каждый светофор оборудуют приборами учета электроэнергии, дорожными контроллерами и модемами для автоматического переключения сигналов. Также на 33 участках разместят видеокамеры для фиксирования и подсчета транспортного потока.