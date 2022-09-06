Время урока в екатеринбургской школе сократили до 35 минут
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В школе №18 в Екатеринбурге внезапно сократили продолжительность уроков. Теперь занятия длятся не 40 минут, а 35, сообщает Е1 со ссылкой на одну из мам ученика.
По словам собеседницы издания, родителям объяснили сокращение продолжительности уроков перегруженностью. Некоторые классы учатся во вторую смену и из школы уходят только поздним вечером.
Как пояснили в департаменте образования Екатеринбурга, школы самостоятельно решают, сколько будут длится уроки
По словам собеседницы издания, родителям объяснили сокращение продолжительности уроков перегруженностью. Некоторые классы учатся во вторую смену и из школы уходят только поздним вечером.
– Объяснили это тем, что школа перегружена, она рассчитана на 500 человек, а учится втрое больше. И из-за того, что вторая смена заканчивает поздно. Я считаю, это не решение вопроса, – заявляет мама ученика.
Как пояснили в департаменте образования Екатеринбурга, школы самостоятельно решают, сколько будут длится уроки
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