Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей на дорогах Екатеринбурга

11.29 Пятница, 9 сентября 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 9 по 11 сентября проходят очередные рейды по выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.

Во время рейдов сотрудники ГИБДД будут выявлять пьяных водителей, автомобилистов без водительских прав либо лишенных такого права.

С начала года в Екатеринбурге по вине пьяных водителей произошло 38 ДТП. В авариях погибли семь человек, еще 64 – получили различные травмы.

Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей в Екатеринбурге
02 сентября 2022
За три дня в Екатеринбурге автоинспекторы задержали девять пьяных водителей
06 сентября 2022
Автоинспекторы в Екатеринбурге поймали 258 автомобилистов с тонировкой
08 сентября 2022
Автоинспекторы будут проверять в Екатеринбурге тонированные автомобили
05 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
14:26 Велокурьеру в Екатеринбурге вынесли приговор за наезд на пешехода
13:50 В Свердловской области коронавирусом заболели еще 1 604 человека
13:22 Время урока в екатеринбургской школе сократили до 35 минут
12:55 В Екатеринбурге включать отопление будут в два этапа
12:24 Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области упразднили
11:58 Движение транспорта закроют на участке трассы Екатеринбург – Курган
11:29 Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей на дорогах Екатеринбурга
10:53 В Екатеринбурге осудили рецидивиста за нападение с ножом на своего сына
10:26 Из Екатеринбурга в Красноуфимск запустят «Ласточку»
09:54 Пропавшего подростка ищут в Екатеринбурге уже две недели
09:27 В Екатеринбурге ищут подозреваемого в убийстве мужчины
21:09 Из спецприёмника вышел объявлявший голодовку сторонник Евгения Ройзмана
20:38 С пикетом в защиту краснокнижных растений вышла екатеринбурженка в центр города
20:08 Свердловская киностудия ищет бандитов и «Машу Распутину»
19:47 Двухэтажный частный дом сгорел сегодня утром в Екатеринбурге
19:08 В Москве рассмотрят иск екатеринбургского журналиста к пропагандисту Соловьёву
18:34 По улицам Екатеринбурга прошествовал Петрушка Великий в странном сопровождении
17:53 ФК «Урал» заключил контракт с футболистом сборной Гвинеи
17:21 В Качканаре пропал 87-летний мужчина
16:54 Жителя Верхней Пышмы осудили за грабеж и разбойное нападение
16:25 Прививочная кампания против гриппа стартовала в Свердловской области
15:54 В ФК «Урал» перешел защитник Егор Филипенко
15:32 Главред «Вечерних ведомостей» рассказал о допросе по делу Пономарева*
14:51 Автоинспекторы в Екатеринбурге поймали 258 автомобилистов с тонировкой
14:28 Niletto устроит бесплатный уличный концерт в Екатеринбурге
13:49 В Свердловской области зафиксировали еще 1 560 случаев COVID-19
Все новости Свердловской области
14:22 В ФСБ заявили о предотвращении теракта на военном объекте в Ленинградской области
14:04 Суд отказался выпускать из СИЗО «скопинского маньяка» Мохова
13:18 В Наро-Фоминске СК выясняет причину отравления семьи из четырех человек
12:25 Суд в Горно-Алтайске продлил арест учредителя газеты «Листок» ещё на месяц
11:26 В Казани проходит обыск у координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Дмитрия Первухина
11:06 В Уфе полицейские наркоконтроля задержаны за получение крупной взятки
10:23 КНДР официально провозгласила себя ядерной державой и назвала условия для применения такого оружия
09:49 Британская королевская семья открыла онлайн-книгу соболезнований в связи с кончиной королевы Елизаветы II
11:07 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 16 сентября
10:37 Мэр Белгорода: энергетики устраняют последствия аварии на подстанции «Южная»
10:15 В Приморье краевой суд отменил постановление о принудительном лечении шамана Габышева
09:59 Число жертв землетрясения в КНР возросло до 82 человек
18:00 Зоолог рассказал о состоянии пострадавшего белого медведя, которого доставили из Диксона в Москву
17:15 МЧС: в Приморье из-за обильных осадков эвакуировано более 100 человек
16:37 В России запустили телеграм-бот, который автоматически расставляет маркировки «иноагентов»
15:30 Директор турфирмы, организовавшей восхождение на Ключевской вулкан, арестован на два месяца
14:42 Путин на ВЭФ высказался о приговоре Ивану Сафронову, получившему 22 года колонии
13:40 Собянин: в Москве всех детей с диабетом обеспечат бесплатными системами непрерывного мониторинга глюкозы
12:29 Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ. Главные тезисы
11:15 Глава «Автоваза» заявил, что компания «никогда» не возобновит производство Lada X-Ray
10:41 Генпрокуратура: большинство проверок бизнеса должны быть отменены навсегда
10:08 Мантуров: «параллельный импорт» в РФ будет продлен на 2023 год
09:54 Губернатор сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Белгородской области
09:43 На Камчатке с вулкана Ключевская сопка эвакуировали тела погибших туристов
18:42 Заслуженную артистку России Татьяну Рудину оштрафовали на максимальные 50 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС
18:18 Полицейские на служебном автомобиле сбили четырехлетнюю девочку на велосипеде в Хакасии
Все новости России и мира
14:26 Велокурьеру в Екатеринбурге вынесли приговор за наезд на пешехода
13:50 В Свердловской области коронавирусом заболели еще 1 604 человека
13:48 Депутаты Пермской гордумы продолжают обсуждение муниципальных программ
13:22 Время урока в екатеринбургской школе сократили до 35 минут
12:56 «Травиата» возвращается на пермскую сцену
12:55 В Екатеринбурге включать отопление будут в два этапа
12:51 Ученые Пермского Политеха создали безопасный строительный материал из древесных отходов
12:24 Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области упразднили
11:58 Движение транспорта закроют на участке трассы Екатеринбург – Курган
11:58 В «Горьковке» открылась выставка «Картины старых мастеров в копиях студентов»
11:29 Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей на дорогах Екатеринбурга
10:53 В Екатеринбурге осудили рецидивиста за нападение с ножом на своего сына
10:26 Из Екатеринбурга в Красноуфимск запустят «Ласточку»
10:14 В Прикамье должник выплатил более 250 тысяч рублей сыновьям, чтобы избежать лишения свободы
09:54 Пропавшего подростка ищут в Екатеринбурге уже две недели
09:27 В Екатеринбурге ищут подозреваемого в убийстве мужчины
21:09 Из спецприёмника вышел объявлявший голодовку сторонник Евгения Ройзмана
20:38 С пикетом в защиту краснокнижных растений вышла екатеринбурженка в центр города
20:08 Свердловская киностудия ищет бандитов и «Машу Распутину»
19:47 Двухэтажный частный дом сгорел сегодня утром в Екатеринбурге
19:08 В Москве рассмотрят иск екатеринбургского журналиста к пропагандисту Соловьёву
18:34 По улицам Екатеринбурга прошествовал Петрушка Великий в странном сопровождении
17:53 ФК «Урал» заключил контракт с футболистом сборной Гвинеи
17:21 В Качканаре пропал 87-летний мужчина
16:54 Жителя Верхней Пышмы осудили за грабеж и разбойное нападение
16:51 Пермские депутаты рассмотрели муниципальные программы в сфере городского хозяйства на очередном круглом столе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK