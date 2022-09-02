Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей на дорогах Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 9 по 11 сентября проходят очередные рейды по выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Во время рейдов сотрудники ГИБДД будут выявлять пьяных водителей, автомобилистов без водительских прав либо лишенных такого права.С начала года в Екатеринбурге по вине пьяных водителей произошло 38 ДТП. В авариях погибли семь человек, еще 64 – получили различные травмы.Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.