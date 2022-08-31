Из Екатеринбурга в Красноуфимск запустят «Ласточку»

10.26 Пятница, 9 сентября 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В 20-х числах сентября из Екатеринбурга в Красноуфимск запустят скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщил губернатор Свердловской области в своем телеграм-канале.

Благодаря новому маршруту можно будет добраться из столицы Урала до Красноуфимска без пересадки на станции Дружинино. Точная дата запуска электричек не уточняется.

Кроме того, по словам Евгения Куйвашева, на оперативном совещании обсудили запуск «Ласточки» на север. Выбирается станция, до которой пойдут электрички: Волчанск, Бокситы или Карпинск.

«Прорабатываем все варианты. Когда вопрос будет решен, главам северных территорий нужно запустить автобусы до станции: чтобы людям было удобно, и чтобы поезда были загружены», – заявил глава региона.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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