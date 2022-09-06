По улицам Екатеринбурга прошествовал Петрушка Великий в странном сопровождении

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

О том, что в Екатеринбурге сегодня начался Международный фестиваль театров кукол узнали даже многие из тех уральцев, кто совсем не интересуется театральной жизнью. А всё благодаря оригинальному способу отметить открытие мероприятия.Екатеринбуржцы и гости уральской столицы, кто был сегодня днём в центре города, могли видеть странное шествие, состоявшее из безбородых дедов морозов, играющих на духовых инструментах, и из причудливо одетых людей с огромными накладными носами. Возглавлял шествие огромный, высотой этажа этак в три, виновник торжества — символ Екатеринбургского театра кукол Петрушка Великий, именем которого назван сам фестиваль, в этом году организованный уже в 11 раз.После шествия состоялась театрализованная торжественная часть прямо на пороге театра, здание которого было только что полностью обновлено и обзавелось собственными «курантами». После этого толпа из участников фестиваля и зрителей перетекла в интерьеры театра. Открытие фестиваля «Петрушка Великий» состоялось! А в первой половине дня были показаны первые претенды на фестивальные призы — спектакли «Снежная королева» (Ханты-Мансийск) и «Собака камень» (Екатеринбург).