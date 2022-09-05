Автоинспекторы в Екатеринбурге поймали 258 автомобилистов с тонировкой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 6 по 7 сентября прошел рейд «Тонировка». Во время профилактического мероприятия автоинспекторы выявили 258 нарушителей ПДД.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за два дня автоинспекторы выявили 258 автомобилей, светопропускание стекол которых не соответствует техническому регламенту. При обнаружении машин с нарушениями сотрудники ГИБДД требовали устранить тонировочную пленку на месте. Отказавшимся водителям выписывались требования, обязывающие устранить тонировку в течение 10 суток.Всего с начала года к административной ответственности за данное нарушение привлекли более 17 тысяч водителей.