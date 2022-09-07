Niletto устроит бесплатный уличный концерт в Екатеринбурге

«Мы будем с ребятами бесплатно выступать для вас. Акустический уличный концерт – можно это назвать так», – говорит артист.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 8 сентября, в Екатеринбурге певец Niletto устроит бесплатный уличный концерт. Он начнется в 19.30 у Свердловского театра драмы.В видеообращении, опубликованном в официальной группе Niletto во «ВКонтакте», певец приглашает всех желающих прийти на концерт.Напомним, что Niletto жил в Екатеринбурге с семи лет. Свердловская киностудия сейчас снимает документальный фильм с его участием.