В Свердловской области зафиксировали еще 1 560 случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 1 560 человек. С начала пандемии в регионе зафиксировано 482 604 случая COVID-19.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 1 849 пациентов. Общее число вылечившихся – 457 328.Зафиксировано два летальных исхода. Всего в регионе от коронавируса умерли 10 807 человек.