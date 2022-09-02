В Свердловской области зафиксировали еще 1 560 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 1 560 человек. С начала пандемии в регионе зафиксировано 482 604 случая COVID-19.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 1 849 пациентов. Общее число вылечившихся – 457 328.
Зафиксировано два летальных исхода. Всего в регионе от коронавируса умерли 10 807 человек.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 1 849 пациентов. Общее число вылечившихся – 457 328.
Зафиксировано два летальных исхода. Всего в регионе от коронавируса умерли 10 807 человек.
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