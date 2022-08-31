Ради забега «Кросс нации» в Екатеринбурге перекроют две улицы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В следующую субботу, 17 сентября, в Екатеринбурге состоится массовый забег «Кросс нации-2022». Ради марафона будут перекрыты две улицы.В столице Урала стартовала декада соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации». Мероприятия продлятся до 17 сентября. В этот день кульминацией спортивного праздника станет массовый забег.Из-за проведения забега 17 сентября с 08.30 до 14.30 будет закрыто движение транспорта по улице Мира – от Малышева до Первомайской. Также с 10.45 до 14.30 будет перекрыт проспект Ленина – от Восточной до Мира.Кроме того, на указанных участках будет запрещена стоянка транспорта.