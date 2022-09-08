Гражданин Китая пытался вывезти из Екатеринбурга 15 юбилейных медалей
Общество
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Кольцовские таможенники обнаружили в багаже гражданина Китая, вылетавшего из Екатеринбурга в Чанчунь, 15 медалей, которые выпущены к юбилейным датам важных для России событий.
В пресс-службе Уральского таможенного управления «Вечерним ведомостям» рассказали, что семь из 15 медалей выпустили к различным годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, три – к годовщинам создания Вооруженных сил СССР, одну – к столетию со дня рождения Г.К. Жукова. Также в багаже иностранца были четыре медали «Ветеран труда».
Согласно заключению экспертов, две медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» представляют культурную ценность. Они были выпущены более 50 лет назад и являются предметами фалеристики. Остальные медали вернули владельцу.
В пресс-службе Уральского таможенного управления «Вечерним ведомостям» рассказали, что семь из 15 медалей выпустили к различным годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, три – к годовщинам создания Вооруженных сил СССР, одну – к столетию со дня рождения Г.К. Жукова. Также в багаже иностранца были четыре медали «Ветеран труда».
Согласно заключению экспертов, две медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» представляют культурную ценность. Они были выпущены более 50 лет назад и являются предметами фалеристики. Остальные медали вернули владельцу.
– Кольцовской таможней решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 324 УК РФ. Нарушителю может грозить арест на срок до трех месяцев, исправительные работы на срок до одного года или штраф в размере до 80 тысяч рублей, – добавили в ведомстве.
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