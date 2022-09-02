Авиакомпания Red Wings получала разрешение на полеты из Екатеринбурга в Иран

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings совершать полеты из Екатеринбурга в Иран. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.Согласно документу, авиакомпания Red Wings сможет летать из Екатеринбурга в Тегеран и Исфахан до трех раз в неделю.Добавим, что авиакомпании «Уральские авиалинии» отказали в выдаче допуска на рейсы из Москвы в Тегеран.