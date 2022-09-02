Авиакомпания Red Wings получала разрешение на полеты из Екатеринбурга в Иран
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings совершать полеты из Екатеринбурга в Иран. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Согласно документу, авиакомпания Red Wings сможет летать из Екатеринбурга в Тегеран и Исфахан до трех раз в неделю.
Добавим, что авиакомпании «Уральские авиалинии» отказали в выдаче допуска на рейсы из Москвы в Тегеран.
Согласно документу, авиакомпания Red Wings сможет летать из Екатеринбурга в Тегеран и Исфахан до трех раз в неделю.
Добавим, что авиакомпании «Уральские авиалинии» отказали в выдаче допуска на рейсы из Москвы в Тегеран.
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