Перечень пассажиров-льготников расширили в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге увеличили число пассажиров, которые могут рассчитывать на специальный тариф при проезде в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.Согласно документу, с 15 сентября 2022 года пассажирами-льготниками будут являться не только студенты, но и аспиранты, адъюнкты высших военно-учебных заведений и ординаторы.Для перечисленных категорий пассажиров стоимость проезда составит 28,5 рубля.