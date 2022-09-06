Перечень пассажиров-льготников расширили в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге увеличили число пассажиров, которые могут рассчитывать на специальный тариф при проезде в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.
Согласно документу, с 15 сентября 2022 года пассажирами-льготниками будут являться не только студенты, но и аспиранты, адъюнкты высших военно-учебных заведений и ординаторы.
Для перечисленных категорий пассажиров стоимость проезда составит 28,5 рубля.
Согласно документу, с 15 сентября 2022 года пассажирами-льготниками будут являться не только студенты, но и аспиранты, адъюнкты высших военно-учебных заведений и ординаторы.
Для перечисленных категорий пассажиров стоимость проезда составит 28,5 рубля.
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