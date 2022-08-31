В Свердловской области вновь ожидаются заморозки
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге будет все так же холодно. Температура воздуха днем не поднимется выше 13°С. По ночам возможны заморозки до -3°С.
Сегодня, 8 сентября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем 8…13°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем 10…12°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 9 сентября, в области облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью 2…7°С, при прояснении заморозки -1…-3°С. Днем 8…13°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 5…7°С, днем 10…12°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 10 сентября, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…5°С, при прояснении заморозки до -2°С. Днем 8…13°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 3…5°С, днем 10…12°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 8 сентября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем 8…13°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем 10…12°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 9 сентября, в области облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью 2…7°С, при прояснении заморозки -1…-3°С. Днем 8…13°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 5…7°С, днем 10…12°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 10 сентября, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…5°С, при прояснении заморозки до -2°С. Днем 8…13°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 3…5°С, днем 10…12°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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