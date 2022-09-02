Починившего в Берёзовске фонтан подростка отправят в лагерь для одарённых детей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Министерство образования Свердловской области рассматривает возможность в январе отправить в лагерь для одарённых детей «Золотое сечение» 13-летнего подростка из города Берёзовский. Он обратил на себя внимание тем, что сумел починить в родном городе фонтан, с чем не могли справиться взрослые.Фонтан в Парке Победы в Берёзовском перестал функционировать в автоматическом режиме из-за сбоя программы, которая управляла его работой. Работникам парка приходилось включать и настраивать его по старинке: вручную. Исправить компьютерный сбой не сумели ни местные, ни столичные специалисты. К своему сыну догадался обратиться инженер парка. Арсений Рабовлюк учится на программиста и за неделю разобрался, в чём причина сбоя. Более, того, он сам написал новую программу по управлению фонтаном и заменил ею «глючную». Конец лета парковый объект проработал в автоматическом режиме, как положено.Арсению оплатили проделанную работу, а теперь планируют направить в «Золотое сечение», которое и создано было для того, чтобы оказывать поддержку одарённым детям и подросткам. Прохождение там дополнительного образования по модели университета «Сириус» может серьёзно повлиять на будущее юного березовчанина.