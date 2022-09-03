Погорельцы екатеринбургского дома судятся с управляющей компанией

19.04 Среда, 7 сентября 2022
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Ущерб от прошлогоднего пожара в доме по улице Шейнкмана в Екатеринбурге хотят возместить за счёт управляющей компании «Верх-Исетская». Но для этого пришлось обращаться в суд.

Сильный пожар произошёл 14-го мая 2021-го года. Из-за него жильцам пришлось эвакуироваться при помощи пожарных. Несколько квартир сгорело с имуществом, пришли в неисправность лифты. Общий ущерб составил почти 30 миллионов рублей.
Специалистами МЧС было проведено исследование причин пожара. После него подозрения, что виновниками его стали сами жильцы дома, отпали. Это позволило пострадавшим потребовать возмещения ущерба с «управляшки», которая, естественно, не торопилась расстаться с деньгами. Впрочем, и восстанавливать повреждённое огнём общедомовое имущество тоже.

Теперь иск к управляющей компании «Верх-Исетская» на 30 миллионов рублей будет рассматриваться в суде, — пишет издание «Коммерсант».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

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