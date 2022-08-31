В Ельцин Центре дадут ответ на вопрос «Зачем я это помню?»
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Закончился конкурс пьес под оригинальным названием «Зачем я это помню». Победителей его наградят в ближайшую субботу, 10-го сентября.
«Помнят» драматурги, поучаствовавшие в конкурсе, о 90-х, постперестроечных годах. Все сюжеты будущих театральных постановок так или иначе связаны с этим периодом жизни страны. Всего на конкурс прислали 76 произведений. Кроме российских драматургов пьесы на заданную тему предоставили авторы из Израиля, Португалии, Белоруссии и Украины. Лучших выбрали ещё летом. Изначально планировалось в августе устроить церемонию награждения, но она «переехала» на осень.
Пройдёт церемония награждения победителей конкурса «Зачем я это помню» в Ельцин Центре. Начало в 18:00. Вход свободный, но организаторы просят пройти регистрацию на сайте.
«Помнят» драматурги, поучаствовавшие в конкурсе, о 90-х, постперестроечных годах. Все сюжеты будущих театральных постановок так или иначе связаны с этим периодом жизни страны. Всего на конкурс прислали 76 произведений. Кроме российских драматургов пьесы на заданную тему предоставили авторы из Израиля, Португалии, Белоруссии и Украины. Лучших выбрали ещё летом. Изначально планировалось в августе устроить церемонию награждения, но она «переехала» на осень.
Пройдёт церемония награждения победителей конкурса «Зачем я это помню» в Ельцин Центре. Начало в 18:00. Вход свободный, но организаторы просят пройти регистрацию на сайте.
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