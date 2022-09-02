Более 35 миллионов клещей-энтомофагов доставили в Свердловскую область
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Свердловскую область поступила очередная партия насекомых и клещей-энтомофагов. В этот раз в регион доставили более 35 миллионов борцов с вредителями.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, партия насекомых в количестве 35 794 500 штук поступила на грузовой комплекс аэропорта «Кольцово» 6 сентября. Поставки провели с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.
Напомним, что энтомофаги – это насекомые, членистоногие и другие организмы, которые являются помощниками человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, партия насекомых в количестве 35 794 500 штук поступила на грузовой комплекс аэропорта «Кольцово» 6 сентября. Поставки провели с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.
Напомним, что энтомофаги – это насекомые, членистоногие и другие организмы, которые являются помощниками человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур.
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