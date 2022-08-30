В Свердловской области почти половина бывших медсестер уходят в другую сферу

– Медсестры относятся к дефицитным специалистам: в Свердловской области на одну такую вакансию сегодня приходится лишь 1,6 активных резюме при норме в 5-6 резюме, – отмечают эксперты hh.ru.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области 46% бывших медсестер уходят работать в другую сферу. К такому выводу пришли эксперты онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.По данным hh.ru, с января по сентябрь в Свердловской области было открыто 1 127 вакансий медицинских сестер. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года и на 27% больше, чем год назад. Средний уровень предлагаемой зарплаты – 34,9 тысячи рублей.Сейчас, по данным базы резюме онлайн-платформы, в регионе около 7000 соискателей имеют опыт работы медсестрами или медбратьями. Из них только 54% по-прежнему рассматривают работу в этой должности.Остальные 46% бывших медсестер решили сменить профессию. 13% из них ищут работу администраторами, 10% – врачами, по 7% – менеджерами по продажам и ассистентами врача, 6% рассматривают трудоустройство медицинским представителем, 5% – продавцом, 4% – массажистом. Также по 2% бывших медицинских сестер стали секретарями, операторами call-центров и упаковщиками.