В свердловской школе ученики обнаружили червя в супе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Реже ученики одной из школ обнаружили червя в супе. Прокуратура организовала проверку.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, ученики обнаружили червя в супе во время обеда в школе №10.Проводится проверка о ненадлежащей организации питания в учебном заведении. К проверке также привлечены сотрудники Роспотребнадзора.