В свердловской школе ученики обнаружили червя в супе
Общество
Фото: подписчик паблика «Подслушано Реж» / vk.com
В Реже ученики одной из школ обнаружили червя в супе. Прокуратура организовала проверку.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, ученики обнаружили червя в супе во время обеда в школе №10.
Проводится проверка о ненадлежащей организации питания в учебном заведении. К проверке также привлечены сотрудники Роспотребнадзора.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, ученики обнаружили червя в супе во время обеда в школе №10.
Проводится проверка о ненадлежащей организации питания в учебном заведении. К проверке также привлечены сотрудники Роспотребнадзора.
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