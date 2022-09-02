Скамейки с именами «битлов» появились в центральной части Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На берегу Исети в центральной части Екатеринбурга появились нетипичные скамейки. Узоры на их чугунных спинках составлены в имена всех четырёх участников легендарной рок-группы «The Beatles» и ноты из их песен.Когда весной 2009-го года в Екатеринбурге открывали памятник «битлам», это казалось немного странным: где родина музыкантов Ливерпуль, а где Екатеринбург? В конце концов, великий рок-квартет даже на Урале никогда не был! Но зато в уральской столице существует один из самых крепких и креативных рок-клуб поклонников «The Beatles» и долгое время на центральной улице города работал очень популярный бар «Жёлтая подводная лодка». Так что, памятник «битлам» хорошо вписался в городскую среду, а со временем стал одним из самых уютных уголков для отдыха Екатеринбурга.Скамейки с именами «Ringo Starr», «George Harrison», «Paul McCartney» и «John Lennon» появились как раз возле памятника английской группе и теперь составляют с ним единое пространство, куда включены — помимо силуэтов «битлов» на кирпичной стене — граффити музыкальной тематики и площадка, удобная для выступлений уличных музыкантов.