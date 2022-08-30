«Петрушка Великий» в 11-й раз примет коллег из разных городов в Театре кукол Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Всего через пару дней, в четверг, 8-го сентября в Екатеринбурге начнётся Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Целых 5 дней в помещениях обновлённого Екатеринбургского театра кукол кукловоды из Иркутска, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Омска будут показывать лучшие постановки последних лет. Международный статус фестиваля в этом году подтвердят участники из Казахстана и Турции.В 2022-м году «Петрушка Великий» пройдёт уже в 11 раз. Организаторы в этом году решили сделать фестиваль тематическим и постарались программу составить из самых неординарных, экспериментальных, новаторских кукольных спектаклей, которые бы соответствовали означенной теме «Театр кукол: ломая стереотипы». Так, очень необычные куклы используются в спектакле «Скеллиг» омского театра «Арлекин»: часть из них плоскостные и почти в человеческий рост, другие — объёмные и гораздо больше человеческих размеров. А персонажи спектакля «Цирк Умвельт» Санкт-петербургского театра «Особняк» созданы в редкой для кукольных театров технике — они напечатаны на 3D-принтере.Екатеринбургские кукольники будут представлены в конкурсе двумя спектаклями – «Собака камень» режиссёра Виктора Плотникова и «Гоголь. Триптих» Игоря Казакова.