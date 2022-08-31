В Екатеринбурге перекроют улицу Дальневосточную

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение транспорта по улице Дальневосточной около дома №1 на Жуковского.Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие связано со строительством систем водоснабжения на улице Дальневосточной. Ограничения будут действовать с 20 сентября по 16 октября.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.