Екатеринбуржцы смогут пользоваться спортивной инфраструктурой школ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурге теперь смогут пользоваться спортивной инфраструктурой образовательных учреждений. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.Согласно документы, во внеурочное время горожанам будут доступны пришкольные спортивные площадки и имеющееся снаряжение: футбольные поля, хоккейные корты, площадки для занятия легкой атлетикой, игр в баскетбол и волейбол.Кроме того, любители тенниса могут воспользоваться кортом на спортивной площадке в школе №117 в Черниговском переулке, 8. А увлекающиеся плаванием горожане смогут посещать бассейны в школе №31 на Евгения Савкова и в школе №197 на улице Крестинского, 45.Информацию о том, где и каким видом спорта заняться, можно через официальные сайты школ и их информационные стенды.