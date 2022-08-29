Екатеринбуржцы смогут пользоваться спортивной инфраструктурой школ
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурге теперь смогут пользоваться спортивной инфраструктурой образовательных учреждений. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.
Согласно документы, во внеурочное время горожанам будут доступны пришкольные спортивные площадки и имеющееся снаряжение: футбольные поля, хоккейные корты, площадки для занятия легкой атлетикой, игр в баскетбол и волейбол.
Кроме того, любители тенниса могут воспользоваться кортом на спортивной площадке в школе №117 в Черниговском переулке, 8. А увлекающиеся плаванием горожане смогут посещать бассейны в школе №31 на Евгения Савкова и в школе №197 на улице Крестинского, 45.
Информацию о том, где и каким видом спорта заняться, можно через официальные сайты школ и их информационные стенды.
Согласно документы, во внеурочное время горожанам будут доступны пришкольные спортивные площадки и имеющееся снаряжение: футбольные поля, хоккейные корты, площадки для занятия легкой атлетикой, игр в баскетбол и волейбол.
Кроме того, любители тенниса могут воспользоваться кортом на спортивной площадке в школе №117 в Черниговском переулке, 8. А увлекающиеся плаванием горожане смогут посещать бассейны в школе №31 на Евгения Савкова и в школе №197 на улице Крестинского, 45.
Информацию о том, где и каким видом спорта заняться, можно через официальные сайты школ и их информационные стенды.
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