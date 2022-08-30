Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора прошла проверку на компетентность

17.00 Вторник, 6 сентября 2022
Общество
Вечерние ведомости
ООО «Центр метрологии, консалтинга и тестирования «Компетентность» провел два раунда межлабораторных сличительных испытаний (МСИ), в которых проверил качество работы Испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

Сотрудникам референтного центра предстояло изучить зашифрованный образец растительного масла для установления массовой доли влаги и массовой доли летучих веществ, а также проверить на безопасность образец зерна с оценкой удельной активности стронция Sr-90 и удельной активности цезия Cs-137.

Лаборатория все межлабораторные сличительные испытания прошла на «отлично». Сотрудники референтного центра еще раз доказали свой высокий уровень профессионализма.

Также этим летом лаборатория успешно прошла МСИ, которые были организованы Центром оценки качества зерна.

Специалисты отдела ПЦР-диагностики проверяли десять образцов измельченного зерна кукурузы на присутствие ГМО и обнаружили ГМО в четырех образцах. Задание было выполнено на сто процентов, как по качественному определению ГМО, так и в части идентификации линий ГМО.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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