Называющего себя журналистом Максима Румянцева в Екатеринбурге арестовали на пять суток

16.59 Вторник, 6 сентября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали и арестовали Максима Румянцева, называющегося себя журналистом. Об этом сообщил журналист ВГТРК Андрей Медведев в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, сотрудники центра «Э» и участковый пришли к Румянцеву сегодня в шесть утра и попросили проехать в суд. Поводом для задержания стали оскорбительные высказывания в адрес водителя-гастарбайтера в маршрутке.

Судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга Александр Кабанов признал Румянцева виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (статья 20.3.1 КоАП) и назначил наказание в виде пяти суток ареста. Сейчас он уже помещен в спецприемник на Елизавете.

Напомним, что Максим Румянцев получил особую известность в 2019 году. Во время протестов в сквере у Драмтеатра «православный журналист» оскорблял собравшихся. Екатеринбуржец Максим Шибанов сделал ему замечание, а Румянцев назвал его «девочкой». После этого Шибанов толкнул Румянцева, а тот упал на землю.

Тогда Румянцев написал заявление в полицию, а в отношении Максима Шибанова началось расследование. В 2020 году екатеринбуржца признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначили штраф в размере 35 тысяч рублей. В прошлом году суд снизил Шибанову размер штрафа до пяти тысяч рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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16:59 Называющего себя журналистом Максима Румянцева в Екатеринбурге арестовали на пять суток
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15:29 «СКБ Контур» увеличил долю в Екатеринбургском муниципальном банке
14:53 За три дня в Екатеринбурге автоинспекторы задержали девять пьяных водителей
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