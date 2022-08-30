За три дня в Екатеринбурге автоинспекторы задержали девять пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за три дня рейда «Стоп-контроль» автоинспекторы поймали девять пьяных водителей. Рейд проходил со 2 по 4 сентября.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, к административной ответственности за пьяное вождение привлекли девять водителей. Еще один водитель находился в состоянии наркотического опьянения. У двух пьяных водителей к тому же не было водительских прав.
Также 11 автовладельцев отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей, не имеющих права управления ТС, и двух водителей, лишенных прав.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, к административной ответственности за пьяное вождение привлекли девять водителей. Еще один водитель находился в состоянии наркотического опьянения. У двух пьяных водителей к тому же не было водительских прав.
Также 11 автовладельцев отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей, не имеющих права управления ТС, и двух водителей, лишенных прав.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге за три дня задержали 15 пьяных водителей
30 августа 2022
30 августа 2022
Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей в Екатеринбурге
02 сентября 2022
02 сентября 2022
В столкновении легковушек в Екатеринбурге пострадали две девушки
06 сентября 2022
06 сентября 2022