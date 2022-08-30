За три дня в Екатеринбурге автоинспекторы задержали девять пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за три дня рейда «Стоп-контроль» автоинспекторы поймали девять пьяных водителей. Рейд проходил со 2 по 4 сентября.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, к административной ответственности за пьяное вождение привлекли девять водителей. Еще один водитель находился в состоянии наркотического опьянения. У двух пьяных водителей к тому же не было водительских прав.Также 11 автовладельцев отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей, не имеющих права управления ТС, и двух водителей, лишенных прав.