На трассе Екатеринбург – Тюмень началось строительство нового моста
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 6 сентября, в Богдановиче стартовало строительство моста через железнодорожные пути, где проходит трасса Екатеринбург – Тюмень.
Как сообщили в департаменте информполитики области, новый путепровод через железнодорожный узел соединит северную и южную части города. Планируется, что это избавит местных жителей и транзитный транспорт от многочасовых пробок.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, мост построят в три этапа. Строительство хотят завершить до конца 2024 года. Длина моста составит 32 метра, а вместе с подъездными путями – более 600 метров, высота – около семи метров.
На путепроводе предусмотрены две полосы движения и тротуары для пешеходов. Сейчас ведется подготовка территории, а к активной фазе строители приступят в следующем году. Стоимость строительства – 324 миллиона рублей.
Как сообщили в департаменте информполитики области, новый путепровод через железнодорожный узел соединит северную и южную части города. Планируется, что это избавит местных жителей и транзитный транспорт от многочасовых пробок.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, мост построят в три этапа. Строительство хотят завершить до конца 2024 года. Длина моста составит 32 метра, а вместе с подъездными путями – более 600 метров, высота – около семи метров.
На путепроводе предусмотрены две полосы движения и тротуары для пешеходов. Сейчас ведется подготовка территории, а к активной фазе строители приступят в следующем году. Стоимость строительства – 324 миллиона рублей.
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