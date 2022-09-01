На трассе Екатеринбург – Тюмень началось строительство нового моста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 6 сентября, в Богдановиче стартовало строительство моста через железнодорожные пути, где проходит трасса Екатеринбург – Тюмень.Как сообщили в департаменте информполитики области, новый путепровод через железнодорожный узел соединит северную и южную части города. Планируется, что это избавит местных жителей и транзитный транспорт от многочасовых пробок.По словам губернатора Евгения Куйвашева, мост построят в три этапа. Строительство хотят завершить до конца 2024 года. Длина моста составит 32 метра, а вместе с подъездными путями – более 600 метров, высота – около семи метров.На путепроводе предусмотрены две полосы движения и тротуары для пешеходов. Сейчас ведется подготовка территории, а к активной фазе строители приступят в следующем году. Стоимость строительства – 324 миллиона рублей.